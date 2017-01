S&P's: "C'è rischio deflazione in Italia Pericolo calo consumi e investimenti"

11:21 - La bassa inflazione o la deflazione in Belgio, Grecia, Spagna e Italia "potrebbe portare a una propensione al risparmio ancora più alta", con un calo di consumi e investimenti che peserebbe sui prezzi "aumentando il rischio di una viziosa spirale deflazionistica". A sostenerlo è un report dell'agenzia di rating Standard&Poor's. Secondo cui anche uno stimolo della domanda tedesca "avrebbe un effetto piuttosto limitato" su Italia, Spagna e Francia.

Standard & Poor's stima che un +1% di spesa tedesca spingerebbe il Pil di Italia, Spagna e Francia di appena lo 0,1% o 0,2%.



L'economia dell'Eurozona non è affatto uscita dalla crisi e "potrebbe entrare in una fase persistente di crescita debole a causa del calo della leva finanziaria e dell'economia globale che rallenta", aggiunge Standard & Poor's. Per l'agenzia di rating "la politica monetaria può aiutare a stabilizzare le economie nel breve termine, ma può essere controproducente nel lungo termine se porta la politica ad abbassare la guardia".