S&P: "Piano salvataggio banche non ha impatto su rating Italia"

Il piano di salvataggio da 20 miliardi di euro per le banche italiane non avrà un impatto immediato sul rating del nostro Paese. Lo scrive Standard & Poor's in un rapporto, spiegando che in base ai calcoli dell'agenzia "se tutti i 20 miliardi fossero utilizzati, a fine 2017 il debito pubblico salirebbe dalla precedente nostra stima del 130,4% al 131,6% del Pil".