S&P: "L'Italia è fuori dalla recessione" Ma avverte: "Ripresa è molto lenta"

Il titolo dell'ultimo report dell'agenzia di rating Standard&Poor's si intitola "Ripresa superficiale dell'Italia": "Nel primo trimestre l'economia italiana è ritornata in vita; la fiducia nelle imprese sta migliorando e le indagini sui consumatori mostrano un livello di fiducia che non si vedeva dal 2008. Ma la ripresa è debole rispetto ai paesi vicini dell'eurozona, scrive il capo economista Jean-Michel Six ricordando che il Pil reale è aumentato dello 0,7% nel primo semestre contro l'1,2% dell'eurozona.



"Ci sono segnali che indicano che le esportazioni italiane iniziano a funzionare meglio, ma una ripresa sostenibile avrà ancora bisogno di una forte ondata di investimenti - si legge ancora - Il settore bancario italiano rimane vulnerabile e non è in una posizione ideale per sostenere gli investimenti privati".



"Anni di declino nella formazione di capitale hanno danneggiato il potenziale di crescita e la competitività globale dell'economia, e la continua crescita dei salari al di sopra tendenze della produttività si è aggiunta a questo deterioramento", sottolinea ancora Six. "Dalla fine del 2014 si sono visti segni di un'economia che sta rinascendo ma sarà una lunga strada per tornare a tassi di crescita del Pil semplicemente superiori a 1,5%", conclude il capo economista di S&P.