S&P: col "No" Bce protegge Italia, ma meglio evitare crisi politica

"Se al referendum di dicembre vincesse il 'No', avremmo sicuramente un po' di turbolenza sui mercati", ma adesso "abbiamo sopra la testa lo scudo" del programma anti spread della Bce (l'Omt, il whatever it takes di Draghi, ndr). E' quanto afferma Standard & Poor's, commentando il possibile scenario post referendum. "L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno è una crisi politica in Italia", ha aggiunto il capo economista Emea di S&P, Jean-Michel Six.