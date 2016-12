Segreto bancario, dopo la Svizzera accordo anche con il Liechtenstein

17:59 - Il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, e il premier e ministro delle Finanze del Liechtenstein, Adrian Hasler, hanno firmato l'accordo in materia di scambio di informazioni ai fini fiscali. Analogamente a quanto avvenuto con la Svizzera, l'accordo pone fine al segreto bancario nel Principato, che entra nella white list. Lo comunica il Mef.

I due ministri, specifica il ministero, hanno firmato anche un protocollo aggiuntivo in materia di "richieste di gruppo" che "consentirà di sviluppare ulteriormente la cooperazione amministrativa tra i due Paesi e quindi rafforzare il contrasto all'evasione fiscale".



L'intesa è basata sul modello OCSE di Tax Information Exchange Agreement e consente lo scambio di informazioni su richiesta relativamente a tutte le imposte. Lo Stato a cui sono richieste le informazioni non può rifiutarsi di fornire allo Stato richiedente la collaborazione amministrativa per mancanza di interesse ai propri fini fiscali, né opporre il segreto bancario.



Il protocollo aggiuntivo, che disciplina le richieste di gruppo, consentirà invece di presentare richieste in relazione a categorie di comportamenti che fanno presumere l'intenzione dei contribuenti di nascondere al fisco italiano patrimoni o attività detenute irregolarmente nel Liechtenstein.



L'accordo sullo scambio di informazioni e il protocollo aggiuntivo si applicheranno dopo la ratifica da parte dei Parlamenti dei rispettivi Paesi.



Insieme all'accordo e al protocollo aggiuntivo, i ministri hanno firmato anche una dichiarazione congiunta di carattere politico con la quale i due Paesi confermano il reciproco impegno ad applicare lo scambio automatico di informazioni sulla base dello standard globale Ocse dal 2017. L'Italia, subito dopo l'entrata in vigore dell'accordo e del protocollo, includerà formalmente il Liechtenstein nelle white list. Con la dichiarazione congiunta, infine, Italia e Liechtenstein si impegnano ad avviare i negoziati per una convenzione contro le doppie imposizioni, una volta entrati in vigore l'accordo e il protocollo.