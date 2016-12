Segnali incoraggianti anche dal mercato del lavoro

Più rilevanti le variazioni riportate dai valori assoluti. Il numero di occupati di età compresa tra i 15 ed i 24 anni si attesta a 946 mila, 51 mila in più (+5,7%) rispetto al mese precedente e 37 mila in più rispetto all'aprile del 2014 (+4,1%).

Tornando agli indici generali, l'Istat ha rilevato un aumento congiunturale del numero di occupati sia per la componente maschile (+76 mila unità, riportando quindi un +0,6%) che per quella femminile (+84 mila unità, quindi +0,9%). Il confronto tendenziale mostra un aumento dello 0,6% per quella maschile (+74 mila unità) e del 2% per quella femminile (+187 mila unità).