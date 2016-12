Secretary Job a Milano: come cambia il lavoro delle manager assistant

Torna il Secretary JOB per il terzo anno consecutivo. Duecento assistenti di direzione si riuniranno a Milano venerdì 25 Novembre presso la sede di ABB Italia. Un appuntamento di formazione e confronto sul ruolo per parlare di "Cambiamento e resilienza" , una delle competenze professionali tra le "soft skills" che consente di lavorare con efficacia in un contesto sempre più dinamico e mutevole.

"Siamo attraversati da un momento in cui i cambiamenti personali e lavorativi impattano in modo sostanziale sulla nostra vita; riflettere su questa competenza è un must per le assistenti di direzione che potranno cogliere in questa giornata l'opportunità di un'esperienza individuale e collegiale, implementare con fiducia energia positiva e principi di collaborazione, trasformando le competenze in eccellenze e raggiungendo il ben-essere professionale" dichiara Jessica Alessi, fondatrice della community Secretary.it.



Il format della giornata vedrà un mix di diversi elementi: trasferimento di informazioni e nozioni a cura di relatori e consulenti dell'area Formazione & Sviluppo, e testimonianze dirette di manager e assistenti che hanno vissuto esperienze significative. Dall'esperienza di ABB Italia del lavoro che cambia, a quella di coach internazionali che parleranno di eccellenza organizzativa e public speaking (Phil Taylor e Laura Belgrado), di associazioni manageriali che testimonieranno come le aziende più floride sono quelle che investono in cultura e nel cambiamento.