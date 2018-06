Seattle cede al pressing dei big e cancella la "tassa Amazon"

Un'imposta immediatamente criticata e intorno alla quale si è aperta una vera e propria battaglia con raccolte di firme per portarla al referendum in novembre. Uno scenario che ha spaventato il consiglio comunale, spingendolo a convocare una riunione di emergenza per cancellare l'imposta. Una marcia indietro considerata una vittoria per Amazon, che a Seattle ha la sua sede.



"Il voto del consiglio comunale per cancellare una tassa sulla creazione di posti di lavoro e una decisione giusta", commenta Amazon, dicendosi impegnata a "essere parte di una soluzione per mettere fine all'emergenza senza tetto" della città. Il consiglio comunale aveva approvato l'imposta all'unanimità. Ora l'ha bocciata con sette voti a favore e due contrari: "Una prolungata e costosa battaglia politica nei prossimi cinque mesi" sulla misura "non farà nulla a favore della crisi urgente dei senza tetto" ha spiegato il sindaco motivando la decisione di un voto d'urgenza.



L'esperienza di Seattle mostra il potere delle grandi aziende ed è una lezione per le altre città della Silicon Valley che volevano ispirarsi alla strada aperta per cercare di chiudere il sempre più ampio divario di reddito esistente e affrontare la piaga della crescente povertà. L'area infatti presenta due facce ben distinte: da un lato la ricchezza dei colossi tecnologici, dall'altro il gruppo sempre più folto di coloro che sono rimasti tagliati fuori dal boom e per i quali vivere nell'area è ormai proibitivo, tanto da cercare riparo in strutture pubbliche.