Se il Black Friday diventa un incubo

Una furia incontenibile trasforma il Black Friday in una nevrosi da shopping compulsivo. La caccia al prezzo migliore in America è diventata una sorta di lotta alla sopravvivenza dove, come nella legge della giungla, vince il più forte. Sta facendo il giro del web, in queste ore, il video girato in un mega store di Saginaw, Michigan, dove una donna strappa letteralmente dalle mani di un bambino la scatola di un cestello per la cottura a vapore. Ma non è il solo episodio di violenza. A Louisville due uomini si sono presi a calci e schiaffi distruggendosi i vestiti all'interno del grande magazzino St. Matthews, poco dopo la mezzanotte. E ancora, un'altra rissa è avvenuta tra un gruppo di uomini a Florence, sempre in Kentucky in un centro commerciale. Insomma, un venerdì nero in tutti i sensi.