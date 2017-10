Scuola, attese due milioni di domande per un posto da bidello e segretario

Un esercito di due milioni di persone: in tanti si contenderanno uno dei 20mila posti da supplente precario come bidello, segretario o assistente di laboratorio nelle scuole. Secondo quanto emerso da un incontro tra sindacati e il gabinetto del ministero dell'Istruzione, a fine mese dovrebbero essere tante le domande per un contratto a tempo determinato. Ogni tre anni infatti le graduatorie di istituto a cui le scuole fanno riferimento per coprire i posti di lavoro vacanti vengono aggiornate e, rispetto all'ultima tornata del 2014 quando arrivarono un milione di richieste, si prevede il doppio di candidati.