Scossone Brexit, a Piazza Affari sospeso il Ftse Mib

Lo scossone della Brexit sui mercati finanziari si riverbera pesantemente anche sulla Borsa di Milano: a Piazza Affari, dopo un calo teorico del 14,60% alle 9, praticamente tutti i titoli non riescono a fare prezzo in avvio e sono stati posti in asta di volatilità. L'indice Ftse Mib, di fatto, non riesce ad aprire: sono solo 4 su 40 i titoli in negoziazione. A Londra l'indice Ftse 100, a pochi minuti dall'avvio, cede l'8%.