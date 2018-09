Sciopero Ryanair, cancellati 150 voli su 400 da e per la Germania

La mobilitazione in terra tedesca è soltanto un assaggio di quella generale europea prevista per fine settembre, annunciata come la più grande astensione dal lavoro nella storia del vettore low cost.



Il gruppo irlandese ha proposto ai passeggeri di posticipare le prenotazioni da giovedì a domenica e ha sottolineato che il mantenimento di 250 voli dimostra che "non vi è alcun sostegno di maggioranza" al nuovo sciopero, indetto in piena trattativa tra l'azienda e i sindacati. "Se le agitazioni proseguiranno, porteranno a una riduzione delle operazioni in Germania e dei posti di lavoro sia per i piloti sia per i membri degli equipaggi", ha dichiarato ancora Jacobs. "Non minacciamo nessuno, anzi vogliamo raddoppiare le nostre dimensioni in Germania, ma gli scioperi hanno un impatto economico".



I sindacati, che rappresentano circa 400 piloti Ryanair e mille assistenti di volo, replicano che non è stato compiuto alcun progresso nonostante i ripetuti negoziati. "Questo è il modo in cui Ryanair si occupa dei suoi dipendenti: facendo pressione su di loro, spaventandoli e minacciandoli", ha detto il vicepresidente del sindacato Cockpit, Markus Wahl. Lo sciopero tedesco è un'anticipazione della mobilitazione che sarà annunciata a Bruxelles giovedì dai sindacati italiani, portoghesi, spagnoli, olandesi e belgi. La scelta della fata dovrebbe ricadere sul 28 settembre.



In agosto Ryanair ha dovuto affrontare una protesta del personale in cinque Stati europei, con 400 voli cancellati in piena estate e oltre 55mila passeggeri interessati. Da allora, la compagnia aerea ha raggiunto accordi in Irlanda e in Italia, ritenuti insufficienti dai sindacati tedeschi.