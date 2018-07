Sciopero Ryanair, 132 voli cancellati in Italia

Cancellazioni voli a Orio al Serio - Le prime cancellazioni si sono registrate questa mattina nello scalo bergamasco di Orio al Serio per lo sciopero annunciato del personale di Ryanair. Tra i voli cancellati in partenza in particolare si segnalano quelli per Londra, Parigi, Catania, Marrakech, Oradea, Vigo, Gotheborg e Brindisi mentre in arrivo quelli da Oradea, Catania, Londra, Vigo, Marrakech, Brindisi e Parigi



Lunghe file al Marconi di Bologna - Folla e lunghe file all'aeroporto Marconi di Bologna fin dalla mattina presto, per lo sciopero di Ryanair. Sono 18 i voli cancellati, nove in arrivo e nove in partenza tra l'altro per Londra, Malta e Ibiza, su 190 dello scalo.



In Spagna scioperano 1.800 addetti - Lo sciopero di Ryanair in Spagna, il Paese maggiormente interessato dalla protesta del personale di bordo, è iniziato "senza incidenti". Lo ha detto all'agenzia Afp un portavoce del sindacato Uso. Ryanair ha previsto che a incrociare le braccia saranno circa 1.800 addetti spagnoli.



Adesione intorno all'80% in Belgio - In Belgio, avrebbe aderito l'80% dell'equipaggio di cabina con base all'aeroporto di Bruxelles secondo il sindacato Cne. Un collegamento tra Bruxelles e Berlino è stato assicurato da un equipaggio tedesco, perché la Germania non è stata colpita dallo sciopero. Allo stesso tempo, Ryanair ha annunciato che taglierà il 20% della sua flotta a Dublino quest'inverno, attribuendo la decisione che minaccia 300 posti di lavoro alle prenotazioni in calo a causa degli scioperi dei piloti.