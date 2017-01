Sciopero, revocata la precettazione: Lupi: "Salvaguardati i pendolari"

20:03 - Il ministro dei Trasporti Maurizio Lupi ha revocato l'ordinanza di precettazione emanata mercoledì sera nei confronti dei dipendenti delle ferrovie nell'ambito dello sciopero generale di venerdì proclamato da Cgil e Uil. E' stata quindi decisa una rimodulazione dello stop da 8 a 7 ore (dalle 9 alle 16).

In una nota, Lupi giustifica la decisione di procedere alla precettazione spiegando come "di fronte alla segnalazione dell'Autorità garante degli scioperi che richiamava 'il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati', ho voluto difendere il diritto alla mobilità dei cittadini".



"Nello stesso tempo - prosegue però il ministro - ritenendo che vada garantito il diritto allo sciopero, anche di fronte a uno sciopero che non condivido, sin da subito ho ritenuto di dover dialogare con i sindacati coinvolti per contemperare entrambi i diritti. La ragionevolezza dimostrata dai sindacati, (Cgil, Uil, Ugl e Orsa da una parte e CAT dall'altra) che hanno ridotto il tempo sia dello sciopero di domani (che finisce alle 16 invece che alle 17 con un grande vantaggio per i pendolari) sia di quello di sabato e domenica (che salva la fascia serale di sabato iniziando alle 24 invece che alle 21), e la rassicurazione di Trenitalia sulla possibilità di ridurre così i disagi per i cittadini ho deciso revocare il provvedimento di precettazione".