Sciopero Lufthansa, cancellati circa 900 voli: disagi in Germania

Disagi negli aeroporti tedeschi per il secondo giorno di sciopero dei piloti di Lufthansa. La compagnia aerea ha annunciato la cancellazione di oltre 900 voli sui circa 3mila in programma. Lufthansa ha chiesto al sindacato di tornare al tavolo delle trattative per gli adeguamenti salariali, motivo alla base delle astensioni che si susseguono dal 2014.