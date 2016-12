12:35 - "Non ci fermiamo, andiamo avanti fino in fondo finché non cambieranno le loro posizioni". Lo ha detto dal palco della manifestazione di Milano contro le politiche del governo sul lavoro, in particolare contro il Jobs Act, il leader della Fiom, Maurizio Landini. "Si deve sapere che abbiamo la forza e l'intelligenza per farlo", ha aggiunto.