Sciopero dei trasporti, previsto un venerdì nero nelle grandi città

Giornata difficile per viaggiatori e pendolari. I sindacati di base, Cobas, Cub, Usi e Adl Cobas hanno indetto per oggi "uno sciopero generale e sociale" del lavoro pubblico e privato per protestare contro le politiche del governo Renzi e dell'Unione europea, in particolare contro il Jobs act, la legge di stabilità e il piano di riforma della scuola. Mezzi pubblici a rischio mentre Frecciarossa e Italo hanno garantito i loro convogli.

I sindacati hanno previsto cortei e manifestazioni in diverse città italiane. Alle manifestazioni si uniranno gli studenti che hanno indetto "uno sciopero studentesco dentro lo sciopero sociale".



Garantiti treni veloci - Chi deve spostarsi in treno può contare sulle Frecce di Trenitalia e sugli Italo di Ntv che non subiranno variazioni, mentre per i pendolari sono garantiti i servizi essenziali nelle fasce orarie 6.00-9.00 e 18.00-21.00. Viene inoltre assicurato il collegamento Roma aeroporto Fiumicino con il treno "Leonardo Express". Trenitalia garantisce anche altri treni elencati nell'apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, la tabella è da consultare sul sito Trenitalia.it.



A Roma rischio paralisi - Per i trasporti pubblici a Roma a causa dello sciopero della sigla Ubs sono a rischio le corse di autobus, tram, filobus, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Giardinetti e Roma-Viterbo dalle 10 alle 14. Poi la situazione dovrebbe normalizzarsi.



A Milano situazione drammatica - Situazione peggiore a Milano dove per lo sciopero proclamato dal sindacato Cub Trasporti l'agitazione è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio per l'esercizio di superficie. La metropolitana funziona ma dalle 18 al termine del servizio sono previste agitazioni. Sempre a Milano si terrà la manifestazione principale della Fiom con un corteo che partirà alle 9.30 da Porta Venezia e finirà in Piazza Duomo con i comizi del segretario Maurizio Landini e del segretario generale della Cgil Susanna Camusso. Il sindacato dei metalmeccanici della Cgil ha proclamato sempre per oggi il suo sciopero generale nelle fabbriche del Centro-Nord, cioè nelle regioni Val D'Aosta, Trentino, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Toscana.