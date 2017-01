Sciopero, Cgil e Uil: "Precettazione atto gravissimo che lede la Costituzione"

15:43 - Sindacati sul piede di guerra in vista dello sciopero generale di domani. La precettazione dei ferrovieri, dichiarano Susanna Camusso e Carmelo Barbagallo, segretari Cgil e Uil, "mette in discussione una delle massime espressioni della democrazia" in Italia. "E' nostra intenzione - aggiungono - investire dell'accaduto le massime cariche dello Stato: siamo di fronte a una inequivocabile lesione del diritto di sciopero sancito dalla Costituzione".

"La precettazione dei ferrovieri decisa dal ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture è un fatto gravissimo nella sostanza e per le modalità con cui è maturato", dichiarano Camusso e Barbagallo, sottolineando che "non era mai successo che nell'immediata vigilia di uno sciopero generale fosse assunta una tale decisione, per di più contravvenendo alle norme e procedure previste in materia dalla legge".



Peraltro, spiegano, "in precedenti analoghe circostanze, la verifica dell'eventuale compressione del diritto alla mobilità veniva effettuata successivamente allo svolgimento della manifestazione: una compressione che, in questo caso, siamo certi non si verificherà affatto. Al danno, poi, si aggiunge anche la beffa: il ministero, a precettazione già effettuata, ci ha convocato per il pomeriggio. Di cosa dovremmo discutere, ora?".



Secondo i due leader sindacali, "siamo di fronte a un inequivocabile atto di lesione del diritto di sciopero sancito dall'articolo 40 della Costituzione: un atto discriminatorio nei confronti di una parte di nostri concittadini. Ecco perché questa vicenda va al di là del caso specifico, mettendosi in discussione una delle massime espressioni della democrazia nel nostro Paese".