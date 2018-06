Sciopero benzinai revocato dopo incontro al Mise | Di Maio: "Fatturazione elettronica dal 2019"

Il ministro dello Sviluppo economico ha precisato: "I gestori hanno assicurato che revocheranno lo sciopero. In queste ore al ministero dell'Economia stanno scrivendo la norma che entrerà nel decreto dignità".



Gestori: "Soddisfatti del dialogo" - "Siamo molto soddisfatti del dialogo costruttivo che si è instaurato con il ministro - ha commentato Martino Landi, presidente di Faib - che non riguarda solo questo tema, molto importante per noi, ma che va a toccare altre questioni centrali per il settore: come costo della moneta elettronica e dumping contrattuale. Un dialogo che ci coinvolge e che conferma che la nostra fiducia in una collaborazione costruttiva con il ministero era stata ben riposta".