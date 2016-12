Schaeuble: regole vanno rispettate

09:03 - La flessibilità "non è negativa in sé" ma "non deve portare a una situazione in cui le regole convenute non vengono rispettate". A sostenerlo è il ministro dell'Economia tedesco, Wolfgang Schaeuble, in audizione al Parlamento Ue assieme al ministro italiano Pier Carlo Padoan. Per quest'ultimo, invece, "il bilancio dell'attuale governance economica della zona euro non è soddisfacente".

