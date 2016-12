Schaeuble: "Grexit per cinque anni"

"Grexit per cinque anni, tempo utile affinché Atene ristrutturi il suo debito". Sarebbe la proposta lanciata dal ministro delle Finanze tedesco, Wolfgang Schaeuble, nel giorno dell'Eurogruppo. Lo scrive la Frankfurter Allgemeine Zeitung am Sonntag, secondo un'anticipazione. Il giornale tedesco cita un documento del ministero delle Finanze di Berlino in cui si legge: "Mancano i presupposti per un nuovo programma di aiuti basato su 3 anni".