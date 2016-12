Schaeuble: bisogna rafforzare l'Ue

"Qui non è in ballo la Grecia ma è in ballo l'Europa". Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble, secondo cui bisogna mantenere la testa fredda e decidere come rafforzare l'integrazione europea. Il falco di Berlino ha poi commentato la situazione di Atene: "La Grecia non può funzionare se non fa le riforme di base". "Il salvataggio è un ultimo tentativo -ha aggiunto -. Sono convinto che questa soluzione può funzionare".