Scandalo emissioni, Volkswagen: "Ritireremo 4 milioni di veicoli diesel"

Dopo lo scandalo sulla manipolazione dei dati delle emissioni inquinanti, l'azienda doveva già sostituire e modificare 1,5 milioni di automobili. Nonostante le irregolarità sulle emissioni e le accuse di cartello, il gruppo di Wolfsburg ha comunicato dati positivi sul secondo quadrimestre 2017, con il fatturato del gruppo che cresce del 4,7% rispetto allo scorso anno, raggiungendo il 59,7 miliardi.



Durissime le parole del ministro dopo l'incontro. "A quanto pare - ha detto la Hendricks - c'è stata una cattiva gestione del management". La responsabile dell'ambiente di Berlino punta l'indice contro la politica, colpevole di avere avuto una vicinanza "troppo grande" con il mondo dell'industria e in particolare con il settore automobilistico che si è sentito "troppo sicuro".



"E' chiaro che in passato la politica troppo spesso ha mancato di tenere le distanze", ha infatti commentato. Per questo la Hendricks ha chiesto un'ulteriore autorità di controllo in aggiunta al ministero dei Trasporti.