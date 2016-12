Scandalo dieselgate, Volkswagen studia un taglio dei costi: a rischio 30mila posti

Volkswagen sta valutando un piano di taglio dei costi da 3,7 miliardi di euro ogni anno fino al 2020, che potrebbe tradursi in un drastico taglio della forza lavoro, fino a 30mila dipendenti, di cui 20mila in Germania e 10.000 in America. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. Le misure sarebbero valutate con l'aumento dei costi dello scandalo del dieselgate.