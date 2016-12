09:02 - Le autorità di vigilanza negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in Svizzera hanno emesso sanzioni per 3,3 miliardi di dollari a carico di cinque grandi banche mondiali. Le multe sono scattate dopo lo scandalo sulla manipolazione del mercato dei cambi, emerso lo scorso anno. Gli istituti colpiti sono Citigroup, Jp Morgan, Royal Bank of Scotland, Hsbc e Ubs.