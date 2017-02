Scalata Vivendi a Mediaset, Vincent Bolloré indagato per aggiotaggio

Il finanziere bretone Vincent Bolloré , primo azionista del colosso televisivo Vivendi , è indagato dalla procura di Milano per concorso in aggiotaggio nella scalata del gruppo francese a Mediaset . Il provvedimento arriva dopo l'esposto presentato da Fininvest , in seguito all'operazione di Vivendi che a dicembre, avviando una scalata ostile, era arrivata a controllare il 29,94% dei diritti di voto di Mediaset.

Lo riportano Corriere e Repubblica. Nell'esposto Fininvest accusava il gruppo francese di "aver creato le condizioni per far scendere artificiosamente il valore del titolo Mediaset" e poi lanciare la scalata "a prezzi di sconto". Il riferimento è alla rottura delle trattative per l'acquisto del 100 per cento di Mediaset Premium da parte di Vivendi. A dicembre, in poche settimane, il gruppo francese era arrivato a controllare il 28,8% del capitale del Biscione.