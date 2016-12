Scalata Mediaset, Fininvest denuncia Vivendi: manipolazione mercato

Fininvest ha presentato alla Procura di Milano, e per conoscenza alla Consob, una denuncia per manipolazione del mercato nei confronti di Vivendi. Lo annuncia la holding in una nota. L'atto, predisposto dall'avvocato Niccolò Ghedini, fa seguito al comunicato diffuso lunedì nel quale la società francese annunciava di detenere oltre il 3% di Mediaset S.p.A. e di essere intenzionata a raggiungere una quota fino al 20% della stessa Mediaset.