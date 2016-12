Sbarco in Borsa, Poste azzera rialzo

09:54 - Azzerato il rialzo per Poste Italiane al debutto in Piazza Affari. Il titolo è invariato a 6,75 euro, il prezzo finale del collocamento. In pre-apertura aveva segnato un rialzo del 9,26% . Fiacco l'indice milanese (Ftse Mib -0,27% a 22.571 punti) in linea con le altre Piazze europee alla vigilia della decisione della Fed sui tassi.

Caio: quotazione dimostra eccellenza - La quotazione di Poste dimostra "che si può esprimere eccellenza anche nei servizi e che le cose si possono fare bene". Così l'a.d. del Gruppo, Francesco Caio, dopo il suono della campanella per il primo giorno di quotazione del titolo. "E' un passaggio storico per l'azienda, spero che lo sia anche il Paese". E' previsto un premio del 5% a chi mantiene le azioni per un anno. Ai dipendenti è riservata, invece, un'offerta da 14,9 milioni di titoli.