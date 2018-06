Sanzioni Ue alla Russia, Coldiretti: grave danno per Made in Italy

Con la proroga delle sanzioni Ue alla Russia, si attende ora la rappresaglia di Mosca. Che, secondo Coldiretti, colpirà molte eccellenze del Made in Italy con l'embargo totale di una lunga lista di prodotti agroalimentari compresi frutta e verdura, formaggi, carne, salumi e pesce. Il rischio, per l'associazione, riguarda anche il settore della ristorazione italiana in Russia che risentirà della mancanza degli ingredienti.