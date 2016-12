Sanità, nuovo bando per le siringhe: stop alla disparità di prezzi

La gara, del valore complessivo di circa 40 milioni di euro in 2 anni, avrà un massimale di fornitura, ossia un quantitativo massimo di beni acquistabili in convenzione, di circa 500 milioni di "pezzi". Coprirà quindi fino a un massimo del 35% del fabbisogno annuo della Pubblica amministrazione. Il costo per prodotto si aggirerebbe quindi intorno agli 8 centesimi in media.



Il bando riguarda le categorie degli aghi e delle siringhe di "uso comune" come aghi ipodermici per siringa con dispositivo di sicurezza, aghi a farfalla, siringhe con ago misure speciali con meccanismo di sicurezza, siringhe per insulina di sicurezza con ago termosaldato. Esclusa invece la categoria dei prodotti maggiormente specialistici.