Sanità, 2 milioni di italiani hanno pagato "bustarelle" per favori

Almeno due milioni di italiani hanno pagato almeno una volta una "bustarella" per ricevere favori in ambito sanitario. E' quanto sostiene Davide Faraone, sottosegretario all'Istruzione, Università e Ricerca. Il settore sanitario "continua ad essere tra i più colpiti dal virus della corruzione", ha quindi spiegato, sottolineando come 10 milioni di italiani abbiano "effettuato visite mediche specialistiche in 'nero'".