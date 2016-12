Samsung Italia: "Rimborso totale per i Galaxy Note 7 pre-ordinati"

Dopo lo stop della vendita e della produzione in tutto il mondo del Galaxy Note 7 per problemi alla batteria, Samsung Italia garantisce il rimborso "totale e immediato dell'importo versato" a tutti gli utenti italiani che hanno pre-ordinato il dispositivo. In Italia il Galaxy Note 7 non è mai stato messo in commercio ma circa 4mila unità sono state pre-ordinate, di cui consegnate meno della metà.