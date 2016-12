Salvataggio Mps, decisioni rinviate in attesa di sviluppi politici

Stand by di "3-4 giorni" per l'operazione di rafforzamento patrimoniale di Mps, in attesa di capire gli sviluppi politici dopo il referendum. La decisione di far slittare l'iter dell'operazione è stata presa nel corso di una riunione tra gli advisor Mediobanca e JP Morgan con tutte le banche del consorzio di garanzia. A questo punto potrebbe slittare anche la convocazione del consiglio d'amministrazione di Mps, prevista per martedì a Siena.