Salvataggio Mps, accordo Ue-governo sul piano di ristrutturazione

Il commissario Ue alla Concorrenza, Margrethe Vestager, e il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, hanno raggiunto un accordo di principio sul piano di ristrutturazione di Mps per la ricapitalizzazione preventiva della banca in linea con le regole Ue. A contribuire ai costi saranno azionisti e obbligazionisti junior, mentre quelli retail potranno chiedere una compensazione in caso di misselling. I depositanti sono invece protetti.