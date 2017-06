Salvataggio banche venete, Ue dà via libera all'aiuto di Stato

"La Commissione Ue ha approvato le misure italiane per facilitare la liquidazione di BPVI e Veneto Banca in base alle norme sull'insolvenza. Queste comprendono la vendita di alcune attività che saranno integrate ad Intesa Sanpaolo. I depositi restano pienamente protetti. I detentori di debito senior non dovranno contribuire al burden sharing". Lo fa sapere la Ue in un comunicato. Viene dunque approvato anche dall'Europa il salvataggio.