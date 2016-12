Salvataggio banche, Nicastro annuncia: asta a febbraio

"Dovremo aver un'asta che immaginiamo partirà nel mese di febbraio". Lo ha detto Roberto Nicastro, presidente delle nuove banche nate dal salvataggio di Marche, Etruria, Carife e Carichieti, indicando i tempi per la cessione "in blocco o di singole banche". "Ci sono già arrivate diverse manifestazioni di interesse da banche e operatori di Private ed Equity", ha aggiunto.

Nicastro ha sottolineato che c'è interesse sia per l'acquisto in blocco dei 4 Istituti che per singoli Asset. "Abbiamo vincoli estremamente rigorosi imposti dalla Ue. Parlano anche del divieto del ristorno", ha poi affermato il presidente delle nuove Banca Marche, Etruria, Carife e Carichieti, rispondendo a una domanda su possibili rimborsi agli obbligazionisti subordinati dei 4 istituti.



"D'altra parte ci son attori consapevoli che stanno mettendo tutte le energie per cercare le soluzioni possibili per i casi più gravi" ha aggiunto in un incontro con la stampa.