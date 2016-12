Salva-risparmio da 20 miliardi, al via l'esame alla Camera

Nell'Aula della Camera è iniziata la discussione sulla richiesta del governo di modificare il quadro di finanza pubblica per attivare un "ombrello" da 20 miliardi per il sistema bancario. Il voto finale, quasi in contemporanea con il Senato, è previsto già oggi: per approvare la relazione e ottenere l'ok all'aumento dell'indebitamento in caso d'intervento per le banche, serve la maggioranza assoluta.