Salva banche, Padoan: "Serve una verifica caso per caso"

"Il governo ritiene che sia possibile definire un intervento compatibile con la disciplina europea degli aiuti di Stato ". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan , in relazione al salvataggio delle 4 banche . "Non si può escludere che abbiano venduto obbligazioni subordinate a persone che presentavano un profilo di rischio incompatibile, ma questo è quanto andrebbe accertato" caso per caso, ha poi aggiunto.

"Studiamo fondo con contributo banche" -"Il governo intende dare una risposta. Stiamo preparando una norma che dispone la creazione di un fondo con il contributo delle banche", ha spiegato il ministro dell'Economia in Commissione Bilancio della Camera.



"Evitati effetti disastrosi liquidazione" - Il progetto che coinvolgeva "il fondo di garanzia dei depositanti non è risultato praticabile dal nuovo quadro europeo. Quindi la Banca d'Italia ha avviato la procedura di risoluzione, preferibile alla liquidazione", che avrebbe avuto conseguenze disastrose".



"Inutili lamentele ora da chi ha votato regole" - "Lamentarsi delle regole una volta che sono entrate in vigore è inutile. E' anche alquanto singolare, se a lamentarsene sono gli stessi legislatori che le hanno approvate ma anche in questo caso posso solo limitarmi a segnalare la mia ingenuità politica. Sulle regole ci si impegna a fondo quando si scrivono. Perché siano scritte bene e nell'interesse generale", ha sottolineato Padoan commentando le polemiche nate dopo il salvataggio delle 4 banche.



"Italiane forti senza spendere come altri" - A 7 anni dall'inizio della crisi, "il sistema bancario italiano è rimasto in piedi e si è rafforzato in molti suoi punti senza usare neanche un euro di quei 1.100 miliardi spesi da altri in Europa per salvare le banche".