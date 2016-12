Salva-banche, la lettera riservata dell'Ue bocciò la "linea morbida"

L'idea di partenza, infatti, era quella di varare un decreto per salvare i quattro istituti senza colpire i risparmiatori, tramite le risorse del Fondo interbancario (in cui confluiscono i contributi di 208 banche italiane per un totale di 2,2 miliardi di euro). In ambito europeo, però, tutti gli interventi pubblici di sostegno finanziario sono sottoposti ai vincoli dei trattati comunitari e al controllo della Commissione.



E qui è scattato il dissenso con Bruxelles: mentre il governo considerava di provenienza privata il denaro del Fondo interbancario, i commissari Ue avrebbero interpretato l'eventuale decreto come una forma di intervento pubblico, perché sarebbe stato l'esecutivo a decidere come utilizzare le risorse espropriate ai privati (anche recentemente l'Ue si è espressa contro gli aiuti di Stato).



A questo punto, prima di ricorrere al decreto Salva-banche e penalizzare i correntisti, il governo ha chiesto ai commissari di prendersi le proprie responsabilità mettendo nero su bianco le ragioni della loro opposizione, in un carteggio non certo pensato per essere pubblicato, ma che - riferisce il Corriere - potrebbe essere presto disponibile online: una mossa che forse attenuerebbe le critiche degli ultimi giorni nei confronti del premier, ma rischia di metterlo in una posizione ancora più scomoda davanti a Bruxelles.