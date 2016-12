Salva-Banche, ira dei risparmiatori

"Oltre 100mila persone messe in ginocchio, private dei risparmi di una vita, letteralmente depauperati dopo il salvataggio di Cassa di Ferrara, Banca Marche, Banca Etruria e CariChieti". Lo denunciano Federconsumatori e Adusbef che chiedono al governo un incontro "per affrontare e risolvere questo problema". Secondo le due associazioni il dl Salva-Banche, approvato domenica in Cdm, è "un bail-in mascherato per salvare i quattro istituti".