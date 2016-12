Salta contratto Premium, Mediaset ha chiesto il sequestro del 3,5% delle azioni Vivendi

Con il deposito di una richiesta di sequestro di azioni da parte di Mediaset si apre un nuovo capitolo della guerra contro Vivendi. L'istanza cautelare riguarda il 3,5% di titoli della società francese: quello che avrebbe dovuto trasferire in cambio di Premium, salvo poi comunicare di non voler onorare il contratto. Per discutere il ricorso il giudice civile di Milano ha fissato udienza l'8 novembre. L'intera causa rimane fissata per il 21 marzo.