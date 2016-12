Sale ancora il clima di fiducia di imprese e consumatori: al massimo da due anni

Secondo quanto rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, infatti, l'indice che misura la fiducia dei consumatori settembre si è attestato a 112,7 punti, appunto il livello più alto mai registrato nell'ultimo biennio.



La crescita di settembre è legata a tutti gli aggregati: il clima economico è infatti passato dai 133,1 punti di agosto ai 143,2 di settembre, quello personale da 101,4 a 103,6, quello sul clima corrente è salito a 108 punti da 104, mentre quello futuro a 122 dai 117,7 di agosto.



Osservando le tavole dell'Istat si nota come siano migliorati anche i giudizi complessivi sulla situazione economica dell'Italia. Chi, in generale, pensa che la situazione del Paese sia migliorata, secondo le ultime rilevazioni, è il 20,1% del totale (contro il 15,9% del mese precedente), il 38,7% non indica cambiamenti rispetto al passato (in crescita dal 35,8% di agosto), mentre scende la quota di quanti indicano un peggioramento, netto o leggero che sia (al 41,2% dal 48,1%). In miglioramento anche le attese: il 40,9% pensa che la situazione dell'Italia migliorerà, un dato in crescita rispetto al 39,4% registrato ad agosto.



Sale anche la quota di quanti si aspettano un miglioramento dal mercato del lavoro: il 32,3% prevede infatti un calo della disoccupazione. Dato che ad agosto si attestava al 25,8% e al 19,2% nel settembre 2014.



Come anticipato anche l'indice che misura il clima di fiducia delle imprese ha toccato il valore più alto degli ultimi due anni: 106,2 punti dai 103,9 del mese precedente. Un miglioramento, anche in questo caso, legato a tutti i settori di attività economica: l'indice di fiducia delle imprese manifatturiere passa infatti da 102,7 a 104,2 punti, quello delle costruzioni da 119,5 a 123,3, quello dei servizi di mercato da 110 a 112,2 e quello delle imprese del commercio al dettaglio da 107,8 a 108,8 punti.