Saldo fiscale positivo nel 2014, ma più pressione sulle famiglie

03:00 - I conti li ha fatti la CGIA di Mestre: il saldo fiscale nel 2014 è positivo. Ciò vuol dire che il taglio delle tasse è stato superiore agli aumenti, nonostante una pressione fiscale ancora molto alta che si attesta per quest'anno al 43,3% (e che dovrebbe crescere nei prossimi anni). In cifre: tagli per 11,8 miliardi di euro e aumenti di imposta pari a 8,7 miliardi di euro.

Il saldo, dunque, è positivo per 3,1 miliardi di euro. Tra i principali sgravi fiscali che hanno contribuito a portare in positivo il saldo del 2014, oltre al “bonus Irpef” del valore di 6,6 miliardi di euro destinato ai lavoratori dipendenti a basso reddito, vi è stato anche il “bonus Letta” che ha incrementato le detrazioni Irpef per i dipendenti a basso reddito per un valore complessivo di 1,5 miliardi di euro, a cui si aggiunge il miliardo legato alla riduzione dell’aliquota sulla cedolare secca e il miliardo dell’eliminazione della maggiorazione della Tares. C’è poi la deduzione del 30 per cento dal reddito d’impresa dell’Imu applicata sugli immobili strumentali, che fa scendere il monte fiscale di altri 714 milioni di euro. Dunque, riassumendo: i maggiori benefici economici sono andati ai redditi medio bassi, ma al contrario quelli superiori non hanno ancora beneficiato di alcun sollievo fiscale.

Capitolo aumenti, che hanno colpito soprattutto i proprietari di case e i risparmiatori. Gli aumenti fiscali sono così legati all’introduzione della Tasi (Tributo per i servizi indivisibili), che ha comportato un aumento fiscale pari a 3,8 miliardi di euro, e alla tassazione sulle rendite finanziarie (cresciuta dal 20 al 26%) per un totale di 720 milioni di euro di gettito. L’incremento dell’imposta di bollo sul dossier titoli ha contribuito ad innalzare il gettito di 627 miliardi di euro. Da segnalare, inoltre, la riduzione della deduzione forfetaria dei redditi derivanti dai contratti di locazione per 627 milioni di euro.

Nel 2015, stando anche agli annunci del governo in materia, il saldo fiscale dovrebbe essere più favorevole. Si punta, infatti, alla stabilizzazione del “bonus Renzi”, gli sgravi contributivi per i neoassunti a tempo indeterminato e il taglio dell’Irap. Che secondo le stime della CGIA di Mestre avranno comunque una maggiore incidenza rispetto agli aumenti di imposta previsti sui fondi pensione, sull’incremento della tassazione sul Tfr (Trattamento di fine rapporto), e sull’incremento delle accise sui carburanti che scatterà con l'anno nuovo. Tuttavia – come illustrato dal governo nella nota di aggiornamento al DEF (Documento di economia e finanza) il 30 settembre – la pressione fiscale si dovrebbe attestare al 43,6% nel biennio 2016-2017 (+0,3%), per poi calare di nuovo nel 2018 al 43,2% (la stessa soglia, cioè, prevista per il 2015).

La pressione fiscale è il rapporto tra il gettito fiscale (quindi le entrate nelle casse dello Stato tramite imposizione fiscale) e il Prodotto interno lordo, ovvero la quota di PIL che rappresenta il costo dello Stato (beni e servizi prodotti in un anno). Non per forza di cose, però, la pressione fiscale aumenta all'aumentare delle tasse. Più specificatamente la pressione fiscale può subire un balzo a causa dell'introduzione di nuove imposte o l'innalzamento delle aliquote di quelle già esistenti fino al contrasto dell'evasione che può produrre, giustappunto, un incremento delle entrate fiscali.

A tale proposito il recente studio della Cisl evidenzia che per via dell'aumento delle imposte locali la pressione fiscale sulle famiglie – in particolare addizionali, regionali e comunali, soprattutto tra il 2012 e il 2013, in corrispondenza dell'abolizione dell'Imu sulla prima casa; tassazione reintrodotta dall'Imu 2012 alla Tasi 2014 – è salita al 31,1% del 2014 dal 30,8% del 2010. Tale situazione ha di fatto “annullato” l'effetto degli 80 euro in busta paga (bonus Irpef), considerati gli aumenti di Iva, accise e addizionali. In pratica all'aumento delle imposte locali, spiega la Cisl, “non corrisponde una pari riduzione di quelle erariali” con la pressione delle principali imposte statali sulle famiglie “del 29,7% nel 2010 come nel 2014”. Il rapporto della Cisl, inoltre, fa notare che il bonus ha determinato una redistribuzione a favore delle famiglie dei lavoratori dipendenti (circa 8,6 milioni) a scapito però di pensionati, lavoratori autonomi e, più in generale, dei contribuenti a bassissimo reddito.