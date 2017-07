Saldi, Federconsumatori: avvio lento, acquistano in pochi

Avvio lento per la stagione estiva dei saldi 2017: molti "curiosano", ma solo in pochi acquistano. Lo riferisce in una nota l'Osservatorio nazionale Federconsumatori, che evidenzia come seppure non manchino le presenze nei negozi, siano pochi i pacchetti in mano ai clienti, segno che molti (2 su 3) escono senza acquistare nulla.