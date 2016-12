Saldi estivi in Italia, si parte da Napoli Confcommercio: spesa media 250 euro

Confcommercio: ogni famiglia spenderà 210-250 euro - Secondo le stime dell'Ufficio studi di Confcommercio Roma, "le vendite nella stagione dei saldi" confermeranno i dati di fine stagione invernali: +5% rispetto ai saldi estivi 2014, con una spesa stimata di circa 210 - 240 euro a famiglia".



"Sulla base dei dati certificati dall'osservatorio Carta Sì per gli ultimi saldi estivi 2014, Federmoda Roma prevede che lo scontrino medio, ovvero la spesa all'interno di un negozio, si possa attestare intorno ai 100/105 euro - si legge nella nota di Confcommercio -. Un piccolo segnale positivo dopo molti anni di flessione delle vendite di fine stagione, in corrispondenza con la forte contrazione dei consumi e con la riduzione dei badget familiari che ha caratterizzato la crisi economica. Nonostante questo piccolo miglioramento, Confcommercio Roma ribadisce la necessità di mettere in campo azioni utili ad agganciare in modo stabile la ripresa e incentivare i consumi, nella stagione dei saldi e non solo".



I commercianti: lotta alla concorrenza sleale - "Per questo, l'associazione dei commercianti ha già chiesto di velocizzare l'iter della legge sul Commercio ferma in Regione per risolvere finalmente molte delle problematiche inerenti a questa parte produttiva importantissima dell'economia. Più controlli contro l'abusivismo sono imprescindibili: verso i commercianti 'sleali', che hanno iniziato la stagione con i 'presaldi' inviando mail o sms ai propri clienti, ma anche, ad esempio, verso i molti ambulanti abusivi itineranti che sono presenti nel centro storico della Capitale e che secondo le regole non dovrebbero sostare ore in un posto, aggiungendosi in tal modo ai già numerosi posteggi regolari".



Ed ecco di seguito il calendario dei saldi estivi 2015 nelle principali città:



MILANO - Inizio: 4 luglio - Durata: massimo 60 giorni

TORINO - Inizio: 4 luglio - Durata: massimo 8 settimane

GENOVA - Inizio: 4 luglio - Durata: massimo 45 giorni

VENEZIA - Inizio: 4 luglio - Durata: fino al 31 agosto

BOLOGNA - Inizio: 4 luglio - Durata: 60 giorni

FIRENZE - Inizio: 4 luglio - Durata: 60 giorni

ANCONA - Inizio: 4 luglio - Durata: fino al 1° settembre

PERUGIA - Inizio: 4 luglio - Durata: massimo 60 giorni

ROMA - Inizio: 4 luglio - Durata: masimo 6 settimane

NAPOLI - Inizio: 2 luglio - Durata: massimo 60 giorni

BARI - Inizio: 3 luglio - Durata: fino al 15 settembre

PALERMO - Inizio: 4 luglio - Durata: fino al 15 settembre

CAGLIARI - Inizio: 4 luglio - Durata: fino al 15 settembre

REGGIO CALABRIA - Inizio: 4 luglio - Durata: fino al 31 agosto