Saldi estivi, Confcommercio: ogni famiglia spenderà in media 230 euro

Al via la stagione dei saldi estivi per abbigliamento e calzature. Da domenica gli sconti scattano in Sicilia, mentre lunedì sarà la volta della Basilicata. In tutte le altre regioni si dovrà aspettare sabato 7 luglio. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l'acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo poco meno di 230 euro per un valore complessivo intorno ai 3,5 miliardi di euro.