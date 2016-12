Saldi, Confesercenti: avvio come nel 2015, né boom né flop

Né boom né flop. Per i saldi estivi 2016 la prima giornata registra un avvio più o meno in linea con lo scorso anno, anche se non per tutti: mentre i negozi dei centri storici e delle cittadine balneari sono stati "premiati" dai flussi turistici, le località minori e le periferie vanno a rilento. E' quanto emerge da una prima rilevazione condotta da Confesercenti sui negozianti in occasione dell'inizio dei saldi estivi.

A pesare durante la mattina, secondo l'associazione, è stato soprattutto il caldo soffocante registrato in molte città e il conseguente esodo verso il mare. Chi tra i clienti italiani ha sfidato la calura, ha cercato soprattutto capi "leggeri": maglie, magliette e pantaloni, ma sempre con un occhio al prezzo.



I turisti stranieri, invece, sono andati come sempre alla ricerca di abbigliamento e accessori made in Italy, premiando la qualità dei prodotti e facendo meno caso al prezzo sul cartellino. I consumatori non si sono comunque fatti sfuggire le grandi occasioni.



Per chi ha scelto di fare acquisti nel giorno dell'avvio, la tendenza è stata quella di mirare ai capi con alte percentuali di sconto, a partire dal 30%. I commercianti confidano dunque nei prossimi giorni, auspicando un andamento più sostenuto delle vendite per recuperare anche le performance primaverili, che sono state frenate da una stagionalità ferma al palo.