Saldi al via in tutta Italia: si spenderanno 100 euro a testa

Scatta in tutta Italia la corsa ai saldi estivi: dopo Campania e Basilicata, le vendite di fine stagione partono oggi anche nelle altre città, Roma e Milano in testa. Un'occasione che per i commercianti vale 3,6 miliardi di euro, e che secondo Confcommercio si tradurrà in una spesa media di 230 euro a famiglia (circa 100 euro a testa).