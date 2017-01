Saldi 2017: perché conviene fare shopping online

Non tutti però hanno il tempo o la voglia di trascorrere il week-end nella ressa dei negozi del centro per accaparrarsi per un pelo il maglione della propria taglia. È quindi proprio durante queste le settimane di sconti di inizio anno che in molti preferiscono fare shopping in rete e approfittare delle offerte degli store online. Secondo recenti studi sulle abitudini dei clienti online a gennaio 2016 è emerso in particolare che i consumatori più accaniti sono soprattutto donne tra i 25 e i 34 anni d’età. Merito probabilmente anche di una serie di vantaggi. Scegliendo di approfittare dei saldi dei negozi online è possibile infatti utilizzare convenienti codici sconto, per ottenere sconti aggiuntivi per esempio. Ma chi decide di fare acquisti in occasione dei saldi online può godere anche di ulteriori comodità.



Spedizione rapida in pochi giorni

La maggior parte degli e-commerce al giorno d’oggi garantisce la spedizione in 2-5 giorni lavorativi, anche nelle più remote zone d’Italia. Inoltre numerosi shop online offrono la possibilità di scegliere il servizio di spedizione express, che garantisce la consegna dell’ordine in 24-48 ore, ideale per chi ha bisogno con urgenza del proprio pacco.



Ampio catalogo di prodotti in saldo

Fare shopping durante il periodo dei saldi invernali spesso significa anche confusione. Può capitare che nei giorni di maggiore affluenza i capi vengano riposti disordinatamente in negozio o che il prodotto di proprio interesse non sia più disponibile. Online si ha invece l’opportunità di cercare tramite appositi filtri, per esempio a seconda del prezzo o della tipologia di articolo, ciò che fa al proprio caso. Si può inoltre scorrere il catalogo di proposte in saldo senza alcuna fretta direttamente dal proprio dispositivo.



Articoli scontati al miglior prezzo

Negli e-commerce non si ha solo a disposizione un’ampia gamma di articoli a prezzo ribassato, ma anche maggiore convenienza. L’anno scorso gli sconti online hanno raggiunto il 70% durante i saldi, soprattutto nei settori della moda, dell’elettronica e dei viaggi. Zalando, Carpisa, Lenovo e Hotels.com sono infatti solamente alcuni dei siti su cui conviene approfittare degli saldi per avvalersi di prezzi più vantaggiosi. I codici sconto inoltre sono un grande strumento di risparmio aggiuntivo, in quanto disponibili in rete gratuitamente e in grado di offrire sconti molto convenienti rispetto ai negozi fisici.



Convertirsi allo shopping online risulta essere una soluzione particolarmente vantaggiosa, oltre che comoda e rapida. Meglio affrettarsi e approfittare delle promozioni attive negli shop online il prima possibile.