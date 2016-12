Salari e costo della vita in Italia

Roma batte però Milano nella graduatoria per gli stipendi più elevati, piazzandosi al 26esimo posto contro il 29esimo occupato dalla città meneghina. A causa dunque della vita più cara e dei salari più bassi a Milano per comprare un chilo di pane servono mediamente sedici minuti di lavoro contro i dieci di Roma.

In testa alla classifica delle città più care troviamo Ginevra, Zurigo e New York, seguono al quarto posto Oslo e al quinto Copenhagen, mentre Londra e Tokyo si attestano al sesto e al settimo posto. Sidney chiude la top ten. A Zurigo e Ginevra si registrano però anche gli stipendi più elevati mentre, in questo caso, all'ultimo gradino del podio troviamo Lussemburgo.

Tornando all'Italia: i salari percepiti nelle principali città italiane risultano essere il 10% più bassi rispetto a quelli delle principali città tedesche. Basta guardare i dati dell'Ocse contenuti nel Rapporto sull'Occupazione per rendersi conto del gap.

Mentre in Germania, nel 2014, i salario medio reale annuo era di 44.007 dollari, in Italia si attestava a 35.442 dollari. Una cifra che, nonostante fosse in crescita rispetto al 2013 (quando si parlava di 34.561 dollari: lo 0,8% in meno rispetto al 2014), mantiene il nostro Paese, che occupa il 20esimo posto su 34 nella classifica Ocse, ancora al di sotto della media dell'area: 46.533 dollari.

E' così, dunque, che i salari medi reali dell'Italia risultano i più bassi tra i maggiori Paesi industrializzati d'Europa: in Francia, per esempio, la media è di 40.917 dollari, mentre in Spagna di 38.386 dollari.